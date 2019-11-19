Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Владимир Зеленский подписал закон №249-IX, запрещающий сплошные рубки на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпат.

– Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов, – говорится в сообщении.

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В 2000 году был принят закон, который вводил 10-летний мораторий на проведение сплошных рубок елово-буковых лесов на крутых склонах в Карпатском регионе, а в 2011 году мораторий перестал действовать, и снова появилась возможность проводить сплошные вырубки.

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