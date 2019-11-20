PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как запускать успешные стартапы: в Киеве пройдет Red Bull #ДійШвидко

В Киеве 26 ноября состоится уже четвертое мероприятие Red Bull #ДійШвидко.

У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко

Дмитрий Деркач, Марина Батуринец, Максим Сердюк и Василий Гроголь расскажут, как создавать и запускать успешные проекты, реализовывать идеи и быстро превращать мечты в цели, а цели воплощать в реальность.

Нынешняя серия мероприятий Red Bull #ДійШвидко соберет self-made профессионалов, которые смогут рассказать о своих проектах: как они начинали и каким был первый шаг, предшествующий созданию, и как они не теряли мотивации при первых сложностях.

Читайте: Grammarly: факты об украинском стартапе, который получил $110 млн

Участники услышат вдохновляющие истории креативных и талантливых предпринимателей, стартаперов и менеджеров из различных сфер.

Среди спикеров:

  • Дмитрий Деркач – совладелец сети кинотеатров Планета Кіно;
  • Марина Батуринец – основательница школы Bazilik;
  • Максим Сердюк – главный редактор онлайн-медиа Слух;
  • Василий Гроголь – отельер, исполнительный директор BURSA Hotel Kyiv, соучредитель и операционный директор Kooperativ.

Модератор мероприятия – Андрей Башенный, главный редактор The Village Україна.

Red Bull #ДійШвидко состоится 26 ноября в 19.00 в столичном UNIT.City (Дорогожицкая, 3).

  • Red Bull #ДійШвидко
  • У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
  • У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
Как запускать успешные стартапы: в Киеве пройдет Red Bull #ДійШвидко / 3 фотографии

К слову, украинский стартап по проверке грамматики английского языка Grammarly оценили в больше чем $1 млрд.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обошли 20 стран! Чем украинцы поразили на конкурсе инноваций в Сингапуре
Обошли 20 стран! Чем украинцы поразили на конкурсе инноваций в Сингапуре
Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)
Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)
В Киеве новогоднюю елку украсят опишнянской керамикой
В Киеве новогоднюю елку украсят опишнянской керамикой
Волонтерское движение Motohelp: в каких ситуациях помогают мотоблаготворители
Волонтерское движение Motohelp: в каких ситуациях помогают мотоблаготворители
У київському гуртожитку вибухнула грана
В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин
Гуру менеджмента в Киеве: стратегия развития от Чан Кима
Гуру менеджмента в Киеве: стратегия развития от Чан Кима
Суд вернул Киеву 1,8 га земли в Рыбальском острове
Суд вернул Киеву 1,8 га земли в Рыбальском острове
Вторичная переработка мусора в Киеве: цены и пункты приема (КАРТА)
Вторичная переработка мусора в Киеве: цены и пункты приема (КАРТА)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка