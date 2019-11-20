В Киеве 26 ноября состоится уже четвертое мероприятие Red Bull #ДійШвидко.

Дмитрий Деркач, Марина Батуринец, Максим Сердюк и Василий Гроголь расскажут, как создавать и запускать успешные проекты, реализовывать идеи и быстро превращать мечты в цели, а цели воплощать в реальность.

Нынешняя серия мероприятий Red Bull #ДійШвидко соберет self-made профессионалов, которые смогут рассказать о своих проектах: как они начинали и каким был первый шаг, предшествующий созданию, и как они не теряли мотивации при первых сложностях.

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Участники услышат вдохновляющие истории креативных и талантливых предпринимателей, стартаперов и менеджеров из различных сфер.

Среди спикеров:

Дмитрий Деркач – совладелец сети кинотеатров Планета Кіно;

Марина Батуринец – основательница школы Bazilik;

Максим Сердюк – главный редактор онлайн-медиа Слух;

Василий Гроголь – отельер, исполнительный директор BURSA Hotel Kyiv, соучредитель и операционный директор Kooperativ.

Модератор мероприятия – Андрей Башенный, главный редактор The Village Україна.

Red Bull #ДійШвидко состоится 26 ноября в 19.00 в столичном UNIT.City (Дорогожицкая, 3).











Как запускать успешные стартапы: в Киеве пройдет Red Bull #ДійШвидко / 3 фотографии

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