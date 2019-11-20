У Києві 26 листопада відбудеться вже четвертий захід Red Bull #ДійШвидко.

Дмитро Деркач, Марина Батуринець, Максим Сердюк та Василь Гроголь розкажуть, як створювати та запускати успішні проекти, реалізовувати ідеї та швидко перетворювати мрії в цілі, а цілі втілювати в реальність.

Цьогорічна серія заходів Red Bull #ДійШвидко збере self-made професіоналів, які зможуть розповісти про свої проекти: як вони починали та яким був перший крок, що передував створенню, і як вони не втрачали мотивації при перших складнощах.

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Учасники почують надихаючі історії креативних та талановитих підприємців, стартаперів та менеджерів з різних сфер.

Серед спікерів:

Дмитро Деркач – співвласник мережі кінотеатрів Планета Кіно;

Марина Батуринець – засновниця школи Bazilik;

Максим Сердюк – головний редактор онлайн-медіа Слух;

Василь Гроголь – готельєр, виконавчий директор BURSA Hotel Kyiv, співзасновник та операційний директор Kooperativ.

Модератор заходу – Андрій Баштовий, головний редактор The Village Україна.

Red Bull #ДійШвидко відбудеться 26 листопада о 19.00 у столичному UNIT.City (Дорогожицька,3).











Як запускати успішні стартапи: у Києві пройде Red Bull #ДійШвидко / 3 фотографии

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