У Києві 26 листопада відбудеться вже четвертий захід Red Bull #ДійШвидко.
Дмитро Деркач, Марина Батуринець, Максим Сердюк та Василь Гроголь розкажуть, як створювати та запускати успішні проекти, реалізовувати ідеї та швидко перетворювати мрії в цілі, а цілі втілювати в реальність.
Цьогорічна серія заходів Red Bull #ДійШвидко збере self-made професіоналів, які зможуть розповісти про свої проекти: як вони починали та яким був перший крок, що передував створенню, і як вони не втрачали мотивації при перших складнощах.
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Учасники почують надихаючі історії креативних та талановитих підприємців, стартаперів та менеджерів з різних сфер.
Серед спікерів:
- Дмитро Деркач – співвласник мережі кінотеатрів Планета Кіно;
- Марина Батуринець – засновниця школи Bazilik;
- Максим Сердюк – головний редактор онлайн-медіа Слух;
- Василь Гроголь – готельєр, виконавчий директор BURSA Hotel Kyiv, співзасновник та операційний директор Kooperativ.
Модератор заходу – Андрій Баштовий, головний редактор The Village Україна.
Red Bull #ДійШвидко відбудеться 26 листопада о 19.00 у столичному UNIT.City (Дорогожицька,3).
До слова, український стартап з перевірки граматики англійської мови Grammarly оцінили у понад $1 млрд.