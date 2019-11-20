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Факти / Україна

Як запускати успішні стартапи: у Києві пройде Red Bull #ДійШвидко

У Києві 26 листопада відбудеться вже четвертий захід Red Bull #ДійШвидко.

У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко

Дмитро Деркач, Марина Батуринець, Максим Сердюк та Василь Гроголь розкажуть, як створювати та запускати успішні проекти, реалізовувати ідеї та швидко перетворювати мрії в цілі, а цілі втілювати в реальність.

Цьогорічна серія заходів Red Bull #ДійШвидко збере self-made професіоналів, які зможуть розповісти про свої проекти: як вони починали та яким був перший крок, що передував створенню, і як вони не втрачали мотивації при перших складнощах.

Читайте: Grammarly: факти про український стартап, який отримав $110 млн

Учасники почують надихаючі історії креативних та талановитих підприємців, стартаперів та менеджерів з різних сфер.

Серед спікерів:

  • Дмитро Деркач – співвласник мережі кінотеатрів Планета Кіно;
  • Марина Батуринець – засновниця школи Bazilik;
  • Максим Сердюк – головний редактор онлайн-медіа Слух;
  • Василь Гроголь – готельєр, виконавчий директор BURSA Hotel Kyiv, співзасновник та операційний директор Kooperativ.

Модератор заходу – Андрій Баштовий, головний редактор The Village Україна.

Red Bull #ДійШвидко відбудеться 26 листопада о 19.00 у столичному UNIT.City (Дорогожицька,3).

  • Red Bull #ДійШвидко
  • У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
  • У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко
  • Red Bull #ДійШвидко
Як запускати успішні стартапи: у Києві пройде Red Bull #ДійШвидко / 3 фотографии

До слова, український стартап з перевірки граматики англійської мови Grammarly оцінили у понад $1 млрд.

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