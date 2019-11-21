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Факты / Украина / Политика

САП вручила подозрение Садовому

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

САП вручила подозрение Садовому

Он уточнил, что подозрение объявлено ​​по делу строительства индустриального парка в Рясном.

– Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн.

Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов и далее – блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры… За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест.

С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать, – заявил Андрей Садовой.

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Напомним, 19 ноября Национальное бюро по согласованию с прокурорами САП соообщили нардепу VIII созыва Денису Дзензерскому о подозрении.

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