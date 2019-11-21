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Факти / Україна / Політика

САП вручила підозру Садовому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

САП вручила підозру Садовому

Він уточнив, що підозру оголошено у справі будівництва індустріального парку на Рясному.

– Щойно прокурора Холодницького вручила мені електронною поштою підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн.

Починаючи з 2015-2016 років і далі почалося блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури… За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об’ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць.

З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати, – зазначив Садовий.

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Нагадаємо, 19 листопада Національне бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили нардепу VIIІ скликання Денису Дзензерському про підозру.

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