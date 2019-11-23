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Хроника событий с 1925 до 1933 года

Декабрь 1925 года

На XIV съезде Всесоюзной коммунистической партии провозгласили курс на индустриализацию страны. Большевики планировали в течение 10-15 лет вложить большую часть средств в строительство крупных промышленных предприятий.

Главным финансовым донором должно было стать селянство.

Декабрь 1927 года

XV съезд ВКП принял решение о постепенной коллективизации индивидуальных селянских хозяйств.

1928-1933 годы

Большевики все усилия направляли на выкачивание внеэкономическими средствами максимального количества хлеба и денег из села. Механизмами давления стали форсированная насильственная коллективизация, раскулачивание и применение репрессий ко всем, кто пытался противиться коммунистической власти.

Август 1928 года

Государственное политическое управление УССР провело операцию в селах, тогда арестовали 1 219 так называемых бандитов, а 1 060 из них выслали за пределы Украины.

В ноябре ГПУ провело новую операцию – против “злостных кулаков”. После этого частная коммерческая деятельность прекратила свою деятельность на зерновом рынке.

По состоянию на 10 декабря 1930 года

В УССР было раскулачено 70 407 селянских хозяйств и выселено за ее пределы 1146 тыс. 229 человек.

Весна – лето 1931 года

Раскулачивание и депортация за пределы УССР еще 23,5 тыс. селянских хозяйств.

1 июля – 15 ноября 1932 года

ГПУ УССР арестовало 11 тыс. “саботажников хлебозаготовок” и “кулацко-петлюровских элементов”.

7 августа 1932 года

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении социалистической собственности.

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Документ был призван якобы защищать отобранное у селян имущество. Если кто-то пытался вернуть свое хозяйство или урожай, то его ждал расстрел или 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

В народе это постановление называют законом о пяти колосках.

20 ноября 1932 года

СНК УССР обязал местные власти выполнить плановые задания до 1 января 1933 года.

6 декабря 1932 года

СНК УССР и ЦК КП приняли совместное постановление О занесении на черную доску сел тех, кто злостно саботирует хлебозаготовки, которое также стало элементом создания Голодомора.

В колхозы, которые не выполняли план, прекращали централизованное продовольственное снабжение, приостанавливали любую торговлю продуктами, кредитование, требовали вернуть уже выданные кредиты.

Кроме того, вокруг сел устанавливали заградительные отряды, которые проверяли кладь селян, отбирали у них ношу, превышающую 10 кг.

27 декабря 1932 года

На территории СССР был введен единый паспортный режим, а селянам запретили получать документ. Поэтому у них не было права на свободное передвижение и трудоустройство.

Вырваться из сел, которые голодали, можно было только в составе рабочей силы на стройки предприятий и на шахты Донбасса.

Декабрь 1932 года

ГПУ УССР во время операции арестовали 12 178 человек по обвинению в участии в “кулацких и петлюровских контрреволюционных гнездах”. Большинство задержанных отправили в ссылку.

Март 1933 года

48% колхозов Украины не выдали селянам зерновых на трудодни. То есть у 9 млн человек отобрали хлеб. Кроме того, у селян изъяли почти все продовольствие.

Преступная политика тоталитарного режима привела к Голодомору и массовой гибели населения УССР. От 75 до 80% погибших составляли украинцы.