В День памяти жертв Голодомора, 23 ноября, Украина чтит память жертв искусственного голода 1925−1933 годов.
Голодомор на сегодня официально признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира.
Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв голодоморов.
Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора.
В этот день по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги.
В 16.00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция Зажги свечу. В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.
Декабрь 1925 года
На XIV съезде Всесоюзной коммунистической партии провозгласили курс на индустриализацию страны. Большевики планировали в течение 10-15 лет вложить большую часть средств в строительство крупных промышленных предприятий.
Главным финансовым донором должно было стать селянство.
Декабрь 1927 года
XV съезд ВКП принял решение о постепенной коллективизации индивидуальных селянских хозяйств.
1928-1933 годы
Большевики все усилия направляли на выкачивание внеэкономическими средствами максимального количества хлеба и денег из села. Механизмами давления стали форсированная насильственная коллективизация, раскулачивание и применение репрессий ко всем, кто пытался противиться коммунистической власти.
Август 1928 года
Государственное политическое управление УССР провело операцию в селах, тогда арестовали 1 219 так называемых бандитов, а 1 060 из них выслали за пределы Украины.
В ноябре ГПУ провело новую операцию – против “злостных кулаков”. После этого частная коммерческая деятельность прекратила свою деятельность на зерновом рынке.
По состоянию на 10 декабря 1930 года
В УССР было раскулачено 70 407 селянских хозяйств и выселено за ее пределы 1146 тыс. 229 человек.
Весна – лето 1931 года
Раскулачивание и депортация за пределы УССР еще 23,5 тыс. селянских хозяйств.
1 июля – 15 ноября 1932 года
ГПУ УССР арестовало 11 тыс. “саботажников хлебозаготовок” и “кулацко-петлюровских элементов”.
7 августа 1932 года
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении социалистической собственности.
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Документ был призван якобы защищать отобранное у селян имущество. Если кто-то пытался вернуть свое хозяйство или урожай, то его ждал расстрел или 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
В народе это постановление называют законом о пяти колосках.
20 ноября 1932 года
СНК УССР обязал местные власти выполнить плановые задания до 1 января 1933 года.
6 декабря 1932 года
СНК УССР и ЦК КП приняли совместное постановление О занесении на черную доску сел тех, кто злостно саботирует хлебозаготовки, которое также стало элементом создания Голодомора.
В колхозы, которые не выполняли план, прекращали централизованное продовольственное снабжение, приостанавливали любую торговлю продуктами, кредитование, требовали вернуть уже выданные кредиты.
Кроме того, вокруг сел устанавливали заградительные отряды, которые проверяли кладь селян, отбирали у них ношу, превышающую 10 кг.
27 декабря 1932 года
На территории СССР был введен единый паспортный режим, а селянам запретили получать документ. Поэтому у них не было права на свободное передвижение и трудоустройство.
Вырваться из сел, которые голодали, можно было только в составе рабочей силы на стройки предприятий и на шахты Донбасса.
Декабрь 1932 года
ГПУ УССР во время операции арестовали 12 178 человек по обвинению в участии в “кулацких и петлюровских контрреволюционных гнездах”. Большинство задержанных отправили в ссылку.
Март 1933 года
48% колхозов Украины не выдали селянам зерновых на трудодни. То есть у 9 млн человек отобрали хлеб. Кроме того, у селян изъяли почти все продовольствие.
Преступная политика тоталитарного режима привела к Голодомору и массовой гибели населения УССР. От 75 до 80% погибших составляли украинцы.