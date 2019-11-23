К концу 2019 года в рамках проекта Государство в смартфоне представят приложение Дія.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже в декабре 2019 года министерство представит приложение Дія. Там сразу будут водительские права и технический паспорт на автомобиль.

– Уже совсем скоро, уже в декабре (в ноябре мы уже закончим разработку), мы презентуем мобильное приложение, которое будет называться Дія, в народе — Государство в смартфоне, — сказал министр.

Уже в следующем релизе будут электронные студенческие, электронные удостоверения пенсионера.

– И потом начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон. Начнем мы, наверное, с прописки электронной, изменения места регистрации, получения пенсии и так далее, — добавил Федоров.

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Также в декабре будет презентован кабинет застройщика, с помощью которого можно будет подавать документы, извещать государство о том, что началось строительство.

– Первая цель — это оцифровывать на 100% все услуги электронные. Это все наши цели на 5 лет. Странам цивилизованным нужно было 15−20 лет. Мы на 5 лет ставим этот. Я скажу по секрету, наша внутренняя цель — на 3 года. Но публично на 5 лет. Но мы никому об этом не скажем. Второе — это покрыть интернетом всю Украину и мобильным, и скоростным, − ответил Федеоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения, а также начать подготовку к масштабной приватизации.