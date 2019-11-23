До кінця 2019 року у рамках проекту Держава в смартфоні представлять додаток Дія.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже у грудні 2019 року, міністерство представить додаток Дія. Там відразу будуть водійські права і техпаспорт на автомобіль.

– Уже зовсім скоро, вже у грудні (у листопаді ми вже закінчимо розробку), ми презентуємо мобільний додаток, який називатиметься Дія, в народі – Держава в смартфоні, – сказав міністр.

Уже в наступному релізі будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера.

– І потім почнеться ера трансформації електронних послуг у смартфон. Почнемо ми, напевно, з прописки електронної, зміни місця реєстрації, отримання пенсії тощо, – додав Федоров.

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Також у грудні буде презентовано кабінет забудовника, за допомогою якого можна буде подавати документи, сповіщати державу про те, що почалося будівництво.

– Перша мета – це оцифровувати на 100% усі послуги електронні. Це всі наші цілі на 5 років. Країнам цивілізованим потрібно було 15-20 років. Ми на 5 років ставимо цей. Я скажу по секрету, наша внутрішня мета – на 3 роки. Але публічно на 5 років. Але ми нікому про це не скажемо. Друге – це покрити інтернетом всю Україну і мобільним, і швидкісним, – відповів Федеоров.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити сервіс призначення пенсій та отримання довідок за допомогою мобільного додатка, а також розпочати підготовку до масштабної приватизації.