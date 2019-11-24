Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми двома синами.

Микола Кулеба потрапив в аварію разом зі своїми синами і зараз знаходиться в реанімації.

З чиновником були старший син Тимофій, який госпіталізований в дуже важкому стані і молодший син Єлисей.

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Сам Кулеба також перебуває в реанімації у важкому стані.

Подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, під Києвом у Броварах в ніч на 24 листопада позашляховик Volkswagen Tiguan влетів у дерево. В результаті ДТП постраждали три людини. Дівчина, яка була не пристебнута, впала в кому.

Джерело: Zn.ua