Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми двома синами.
Микола Кулеба потрапив в аварію разом зі своїми синами і зараз знаходиться в реанімації.
З чиновником були старший син Тимофій, який госпіталізований в дуже важкому стані і молодший син Єлисей.
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Сам Кулеба також перебуває в реанімації у важкому стані.
Подробиці події поки невідомі.
Нагадаємо, під Києвом у Броварах в ніч на 24 листопада позашляховик Volkswagen Tiguan влетів у дерево. В результаті ДТП постраждали три людини. Дівчина, яка була не пристебнута, впала в кому.
Джерело: Zn.ua
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