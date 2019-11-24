PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП і перебуває в реанімації

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми двома синами.

Николай Кулеба попал в ДТП

Микола Кулеба потрапив в аварію разом зі своїми синами і зараз знаходиться в реанімації.

З чиновником були старший син Тимофій, який госпіталізований в дуже важкому стані і молодший син Єлисей.

Читайте: Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси

Сам Кулеба також перебуває в реанімації у важкому стані.

Подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, під Києвом у Броварах в ніч на 24 листопада позашляховик Volkswagen Tiguan влетів у дерево. В результаті ДТП постраждали три людини. Дівчина, яка була не пристебнута, впала в кому.

Джерело: Zn.ua

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Києвом авто врізалося у дерево: дівчина впала у кому
Під Києвом авто врізалося у дерево: дівчина впала у кому
На Чернігівщині водій на смерть збив 14-річну дівчину та втік
На Чернігівщині водій на смерть збив 14-річну дівчину та втік
Численні ДТП та затори. Через мороз і дощ паралізовані шляхи Львівської області
Численні ДТП та затори. Через мороз і дощ паралізовані шляхи Львівської області
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку
Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку
У Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП
У Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП
В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина
В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина
У Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус: двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих
У Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус: двоє загиблих, дев’ятеро постраждалих
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка