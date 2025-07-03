Хочу нормально выплакаться: Притула признался, что сделает после окончания войны

Волонтер и шоумен Сергей Притула признался, что в первую очередь сделает, когда закончится война в Украине.

Откровенным ответом он поделился с Алиной Шаманской, ведущей рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

Что Притула сделает после войны

Ранее на этот вопрос волонтер отвечал шуткой, мол, первые три дня его никто видеть не будет.

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Однако сейчас Притула говорит, что после окончания войны сделает важные вещи, на которые у него иногда не хватает времени. Он даст волю эмоциям и наведается на могилы к друзьям-военным, которые отдали свою жизнь за Украину.

— Когда закончится война, у меня наконец, наверное, появится время сделать то, на что иногда не хватало времени. Это — нормально выплакаться и объехать могилы всех своих друзей, — поделился Сергей.

Притула уклонился от ответа на вопрос о том, хотел бы ли он в будущем стать президентом Украины. Волонтер добавил, что миру нужно готовиться к войне, пока есть время, ведь Украина сейчас выступает щитом безопасности для всей Европы.

Также в интервью Алине Шаманской Притула поделился личным. Он рассказал, как воспитывает троих детей и может ли повысить на них голос.

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