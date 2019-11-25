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Факты / Украина

Первый в сезоне: во Львове выпал снег

Первый снег порадовал львовян, которые живут в Рясном.

Первый в сезоне: во Львове выпал снег

24 ноября во Львове выпал первый снег в этом осенне-зимнем сезоне. Фотографии с припорошенными снегом деревьями и автомобилями опубликовал местный житель Рясного Михаил Гринишин.

В комментариях к своему сообщению мужчина добавил, что уже успел слепить снежки.

Первый в сезоне: во Львове выпал снег / 2 фотографии

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К слову, снег во Львове прогнозировали также в понедельник, 25 ноября.

Напомним, первый снег в Киеве прошел еще в конце октября.

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