Бывшие политзаключенные Кремля получили в Киеве собственное жилье. Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович после освобождения из плена оказались без крыши над головой. Потому что все их имущество осталось на оккупированных территориях Донбасса или в аннексированном Крыму.

Не оставлять их один на один с проблемой призвал президент Зеленский и его инициативу снова поддержал Фонд Виктора Пинчука. Ранее, квартиры были куплены фондом всем морякам, возвращенным из плена. Теперь в свои дома въехали еще пятеро бывших пленников.

Алексей Сизанович был среди 35 украинцев, вернувшихся на родину в начале сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Сизановича задержали в самопровозглашенной ЛНР весной 2015 года, а потом переправили в Россию, где суд Ростова вынес приговор – 12 лет за решеткой.

Теперь же Алексей Сизанович привыкает к нормальной жизни в киевской квартире. Ее приобрел Фонд Виктора Пинчука по инициативе президента Владимира Зеленского. Ведь Сизановичу некуда было возвращаться, его дом остался на оккупированной Луганщине.

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Не было ехать куда и еще четырем пленникам Кремля. Владимиру Балуху, Александру Кольченко, Олег уСенцову и Артуру Панову. Их дома также остались в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Квартиры выбирали, учитывая пожелания самих бывших заключенных.

Главное условие: квартиры должны быть с качественным ремонтом – так, чтобы заезжай и живи и не надо ждать.

Свое человеческое счастье в новой киевской квартире теперь будет искать и режиссер Олег Сенцов.

Почти все его путешествия сейчас посвященные ключевой цели – помочь освободить других граждан Украины, которые до сих пор остаются в российских тюрьмах.

В новой двухкомнатной квартире обживается и самый молодой бывший узник Кремля Артур Панов. 2015 года российские спецслужбы похитили его с территории Украины. Артуру всего 19, он из оккупированного Луганска.

Что будет делать дальше уже давно определился. Прежде всего – заберет к себе маму из Луганска. А потом будет поступать в академию МВД.

Для Владимира Балуха, при выборе квартиры в Киеве, было важно, чтобы поместились многочисленные книги и подарки. Он их получил уже после возвращения из России.

Оккупанты обвинили его в хранении оружия. Но по факту задержали просто за то, что вывесил на своем доме флаг Украины. В знак протеста 2018 года он голодал в тюрьме почти полгода.

Месяц назад Фонд Виктора Пинчука вручил ключи от квартир в одной из одесских новостроек всем морякам, освобожденным из русского плена.

Бывшие пленники Кремля говорят, самое главное для них – чувствовать, что о тебе не забыли. А именно этим в плену пугали каждого из них.

Факты ICTV ранее писали о том, что освобожденные из плена моряки получили квартиры в Одессе.