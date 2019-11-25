Колишні політв’язні Кремля отримали в Києві власне житло. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Артур Панов та Олексій Сизонович після звільнення з полону опинились без даху над головою. Бо все їх майно залишилось на окупованих територіях Донбасу чи в анексованому Криму.

Не залишати їх сам на сам з проблемою закликав президент Зеленський і його ініціативу знову підтримав Фонд Віктора Пінчука. Раніше, квартири були куплені фондом усім морякам, повернутим з полону. Тепер у власні оселі в’їхали ще п’ятеро колишніх бранців.

Олексій Сизанович був серед 35 українців, які повернулися на батьківщину на початку вересня у рамках обміну полоненими між Україною та Росією.

Сизановича затримали в самопроголошеній ЛНР навесні 2015 року, а потом переправили в Росію, де суд Ростова виніс вирок – 12 років за ґратами.

Тепер же Олексій Сизанович звикає до нормального життя у київській квартирі. Її придбав Фонд Віктора Пінчука за ініціативи президента Володимира Зеленського. Адже Сизановичу не було куди повертатися, його дім залишився на окупованій Луганщині.

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Не було їхати куди і ще чотирьом бранцям Кремля. Володимиру Балуху, Олександру Кольченку, Олегу Сенцову та Артуру Панову. Їхні домівки також залишилися в анексованому Криму та на окупованому Донбасі.

Помешкання обирали, враховуючи побажання самих колишніх в’язнів.

Головна умова: квартири повинні бути з якісним ремонтом – так, щоб заїжджай і живи і не треба чекати.

Своє людське щастя у новій київській квартирі тепер шукатиме і режисер Олег Сенцов.

Майже усі його подорожі нині присвячені ключовій меті – допомогти звільнити інших громадян України, які досі залишаються у російських тюрмах.

В новій двокімнатній квартирі обживається і наймолодший колишній в’язень Кремля Артур Панов. 2015 року російські спецслужби викрали його з території України. Артуру лише 19, він з окупованого Луганська.

Що буде робити далі вже давно визначився. Найперше – забере до себе маму з Луганська. А потім буде вступати до академії МВС.

Для Володимира Балуха, при виборі квартири у Києві, було важливо, щоб помістилися численні книжки та подарунки. Він їх отримав уже після повернення з Росії.

Окупанти звинуватили його у зберіганні зброї. Але по факту затримали просто за те, що вивісив на своєму будинку прапор України. На знак протесту 2018 року він голодував у в’язниці майже півроку.

Місяць тому Фонд Віктора Пінчука вручив ключі від квартир у одній з одеських новобудов усім морякам, звільненим з російського полону.

Колишні бранці Кремля кажуть, найголовніше для них – відчувати, що про тебе не забули. А саме цим у полоні лякали кожного з них.

Факти ICTV раніше писали про те, що звільнені з полону моряки отримали квартири в Одесі.