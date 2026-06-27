Служба безопасности Украины во второй раз за этот месяц поразила нефтеперекачивающую станцию ​​Второво во Владимирской области на территории Российской Федерации, обеспечивающей топливом Москву.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Поражение НПС Второво в РФ, обеспечивающую топливом Москву

По информации СБУ, воины Альфы нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции Второво.

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По данным из открытых источников, эта станция входит в структуру АО Транснефть-Верхняя Волга. Она считается ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через эту станцию ​​осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг столицы России.

В СБУ рассказали, что станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительным данным, беспилотники Службы безопасности Украины попали в технические здания объекта, в результате чего произошла детонация.

Как сообщают в СБУ, предварительная атака беспилотников на Второво произошла 10 июня 2026 года.

Кроме станции, тогда в России под удары попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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