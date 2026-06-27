СБУ во второй раз за месяц поразила НПС Второво, обеспечивающую топливом Москву
- Служба безопасности Украины во второй раз за месяц нанесла успешный удар беспилотниками по нефтеперекачивающей станции Второво во Владимирской области РФ.
- Этот объект является критически важным логистическим узлом Транснефти, обеспечивающим поставки дизельного топлива в Москву и экспортные порты Балтийского моря.
Служба безопасности Украины во второй раз за этот месяц поразила нефтеперекачивающую станцию Второво во Владимирской области на территории Российской Федерации, обеспечивающей топливом Москву.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Поражение НПС Второво в РФ, обеспечивающую топливом Москву
По информации СБУ, воины Альфы нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции Второво.
По данным из открытых источников, эта станция входит в структуру АО Транснефть-Верхняя Волга. Она считается ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через эту станцию осуществляется транспортировка дизельного горючего в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг столицы России.
В СБУ рассказали, что станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительным данным, беспилотники Службы безопасности Украины попали в технические здания объекта, в результате чего произошла детонация.
Как сообщают в СБУ, предварительная атака беспилотников на Второво произошла 10 июня 2026 года.
Кроме станции, тогда в России под удары попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.