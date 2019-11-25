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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинские банки снизили ставки по депозитам

За последние две недели в украинских банках снизились депозитные ставки.

депозит

Сбережения в гривне максимально снизили доходность для сроков от полугода до года на 0,52 процентных пункта до 14,18% годовых.

Несколько меньше подешевели вклады на срок от трех до шести месяцев – до 13,85% годовых. Депозиты сроком меньше месяца подешевели до 9,77% годовых.

Бессрочные сбережения составляют 7,66% годовых.

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Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали депозиты в долларах сроком от 6 до 12 месяцев. Их средняя ставка опустилась на 0,53 процентных пункта и составляет 2,22% годовых.

Вклады сроком свыше 12 месяцев составляют 2,70% годовых, бессрочные сбережения – 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до трех подешевели на 0,01 процентных пункта до 1,15% годовых.

Бессрочные сбережения в евро снизили доходность на 0,02 процентных пункта и составляют 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали до 0,78% годовых.

Также существенно подорожали сбережения сроком от трех до шести месяцев – до 2,08% годовых.

Вклады сроком более года снизились и составляют 1,87% годовых.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине могут отменить налог на депозиты.

Источник: ЛІГА.net

Фото: НБУ

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