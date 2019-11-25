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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українські банки знизили ставки за депозитами

За останні два тижні в українських банках знизились депозитні ставки.

депозит

Заощадження у гривні максимально знизили прибутковість для термінів від півроку до року на 0,52 процентних пунктів до 14,18% річних.

Дещо менше знизились в ціні вклади на термін від трьох до шести місяців – до 13,85% річних. Депозити терміном менше місяця подешевшали до 9,77% річних.

Безстрокові заощадження становлять 7,66% річних.

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Серед валютних депозитів лідером зниження ставок стали депозити в доларах терміном від 6 до 12 місяців. Їхня середня ставка опустилася на 0,53 процентних пункти і становить 2,22% річних.

Вклади терміном понад 12 місяців становлять 2,70% річних, безстрокові заощадження – 0,53% річних. Депозити на терміном від місяця до трьох здешевшали на 0,01 процентних пункти до 1,15% річних.

Безстрокові заощадження у євро знизили прибутковість на 0,02 процентних пункти і становлять 0,44% річних. Вклади терміном до місяця здорожчали до 0,78% річних.

Також суттєво здорожчали заощадження терміном від трьох до шести місяців – до 2,08% річних.

Вклади терміном понад рік знизились і становлять 1,87% річних.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть скасувати податок на депозити.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: НБУ

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