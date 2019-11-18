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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине могут отменить налог на депозиты

Нардеп от Слуги народа Сергей Штепа предлагает освободить украинцев от налогов на депозитные вклады, внеся в парламент соответствующий законопроект.

Депозит

В Верховной Раде 12 ноября зарегистрировал законопроект об отмене налогообложения процентного дохода по депозитным вкладам населения (№2422).

Документом предлагается снять налоговое бремя с простых украинцев – вкладчиков банков.

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В частности – установить нулевую ставку налога для процентов на текущий или депозитный банковский счет, на вклад в кредитных союзах, на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.

Напомним, в НБУ рассказывали, где и в какой валюте выгодно хранить деньги.

Фото: Pixabay

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