Нардеп от Слуги народа Сергей Штепа предлагает освободить украинцев от налогов на депозитные вклады, внеся в парламент соответствующий законопроект.
В Верховной Раде 12 ноября зарегистрировал законопроект об отмене налогообложения процентного дохода по депозитным вкладам населения (№2422).
Документом предлагается снять налоговое бремя с простых украинцев – вкладчиков банков.
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В частности – установить нулевую ставку налога для процентов на текущий или депозитный банковский счет, на вклад в кредитных союзах, на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.
Напомним, в НБУ рассказывали, где и в какой валюте выгодно хранить деньги.
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