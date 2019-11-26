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Факти / Україна

Розведення сил у Золотому завершене – СММ ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил у Золотому Луганської області.

розведення військ золоте

Згідно з рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи, відбулося підтвердження представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ процесу завершення розведення сил та засобів на ділянці №2 у населеному пункті Золоте.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розмінувала визначені ділянки від вибухонебезпечних предметів, провела демонтаж фортифікаційних споруд та об’єктів військового призначення.

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За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов’язання Мінських домовленостей в частині, яка стосуються процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Решту питань вирішуватимуть 9 грудня під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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