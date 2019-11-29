В следующем году проведут оцифровку территории Украины, благодаря чему будут доступны достоверные данные о ней.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже объявлен тендер на проведение аэрофотосъемки Украины.

То есть, оцифровка территории Украины состоится уже в 2020 году.

– Это значит, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многого другого, – сообщил Гончарук.

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По словам премьер-министра, оцифровка территории страны поможет в рамках земельной реформы.

Кроме того, аэрофотосъемка положительно повлияет на урожайность в Украине, ведь орошать земли можно будет эффективнее. А у государства появится возможность адекватно реагировать в случае сложных погодных ситуаций.

Гончарук также ожидает, что инвесторы смогут получать информацию об определенных участках в Украине, что позволит им легко проектировать объекты и вкладывать в инфраструктуру страны.

К слову, 23 октября на сайте Держгеокадастру начали появляться расширенные данные о земельных участках Украины, которые обновляются ежесуточно.

Источник: Алексей Гончарук