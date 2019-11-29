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Факти / Україна

Всю Україну оцифрують у 2020 році – Гончарук

Наступного року проведуть оцифровування території України, завдяки чому будуть доступні достовірні дані про них.

Всю Україну оцифрують у 2020 році – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вже оголошено тендер на проведення аерофотозйомки України.

Тобто, оцифровування територій України відбудеться вже у 2020 році.

– Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого, – повідомив Гончарук.

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За словами прем’єр-міністра, оцифровування територій країни допоможе в рамках земельної реформи.

Крім того, аерофотозйомка позитивно вплине на врожайність в Україні, адже зрошувати землі можна буде ефективніше. А у держави з’явиться можливість адекватно реагувати в разі складних погодних ситуацій.

Гончарук також очікує, що інвестори зможуть отримувати інформацію про певні ділянки в Україні, що дозволить їм легко проектувати об’єкти і вкладати в інфраструктуру країни.

До слова, 23 жовтня на сайті Держгеокадастру почали з’являтися розширені дані про земельні ділянки України, які оновлюються щодоби.

Джерело: Олексій Гончарук

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