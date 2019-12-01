1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ здійснила спробу проникнення в тил позицій Об’єднаних сил.

Командування ООС застосувало черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців.

– На жаль, в результаті вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву, – повідомили в штабі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

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Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

29 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий.

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що у Тристоронній контактній групі триває обговорення щодо нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Проте він вважає, що повністю ситуація з відведенням військ проясниться лише після нормандського саміту, який відбудеться 9 грудня у Парижі.