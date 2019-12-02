На Донбассе во время выполнения боевого задания погибли двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Оба погибших были подполковниками. Денису Волочаеву было 38 лет, Дмитрию Каплунову – 39.
Коллектив ведомства и глава СБУ Иван Баканов уже выразили соболезнования родным погибших.
– Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря. Для СБУ, страны и нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев, – сказал Баканов.
В СБУ заверили, что всесторонне поддержат семьи спецназовцев.
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Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям.
– Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев, – написал он в Facebook.
Напомним, 1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.