На Донбассе во время выполнения боевого задания погибли двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Оба погибших были подполковниками. Денису Волочаеву было 38 лет, Дмитрию Каплунову – 39.

Коллектив ведомства и глава СБУ Иван Баканов уже выразили соболезнования родным погибших.

– Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря. Для СБУ, страны и нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев, – сказал Баканов.

В СБУ заверили, что всесторонне поддержат семьи спецназовцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям.

– Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев, – написал он в Facebook.

Напомним, 1 декабря на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.