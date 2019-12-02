На Донбасі під час виконання бойового завдання загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ – Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
Обоє загиблих були підполковниками. Денису Волочаєву було 38 років, Дмитру Каплунову – 39.
Колектив відомства та голова СБУ Іван Баканов вже висловили співчуття рідним загиблих.
– Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата. Для СБУ, країни та нації. Щирі співчуття сім’ям загиблих героїв, – сказав Баканов.
У СБУ запевнили, що всебічно підтримають сім’ї спецпризначенців.
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Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам.
– Ми обов’язково доб’ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю та втрат наших побратимів, – написав він у Facebook.
Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.