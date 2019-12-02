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Факти / Україна

Названо імена загиблих на Донбасі спецпризначенців

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ – Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Названо імена загиблих на Донбасі спецпризначенців

Обоє загиблих були підполковниками. Денису Волочаєву було 38 років, Дмитру Каплунову – 39.

Колектив відомства та голова СБУ Іван Баканов вже висловили співчуття рідним загиблих.

– Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата. Для СБУ, країни та нації. Щирі співчуття сім’ям загиблих героїв, – сказав Баканов.

У СБУ запевнили, що всебічно підтримають сім’ї спецпризначенців.

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Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття родинам.

– Ми обов’язково доб’ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю та втрат наших побратимів, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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