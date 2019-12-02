PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Нефьодов назвал дату официального старта работы Таможенной службы

Официальный старт работы Таможенной службы запланирован на следующей неделе. На этой неделе будет представлен пошаговый план трансформации Таможенной службы.

Нефьодов назвал дату официального старта работы Таможенной службы

Мероприятия по запуску Государственной таможенной службы Украины продолжаются, а официальный старт работы ведомства запланирован на следующую неделю.

– В среду должен быть документ – распоряжение правительства о начале работы Таможенной службы, на следующей неделе – старт. Там же печать документа и так далее, – рассказал Максим Нефьодов.

Читайте: Обновление таможни: в Слуге народа не могут найти желающих на 20 тыс. грн зарплаты

На своей странице в Facebook Нефьодов сообщил, что разработка пошагового плана трансформации Таможенной службы находится на финальной стадии и он будет представлен на этой неделе.

– Для меня важно, чтобы план не был навязан сверху и каждый член команды мог высказаться. Демократия на этапе разработки – дисциплина и целеустремленность на этапе реализации, – добавил глава Таможенной службы.

Ранее Алексей Гоначарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Валюта в батареях и ведрах: что нашло ГБР на таможенном посту Гоптовка
Валюта в батареях и ведрах: что нашло ГБР на таможенном посту Гоптовка
Альперин сам придет на допрос в САП – адвокат
Альперин сам придет на допрос в САП – адвокат
Вадим Альперін
Розыск Вадима Альперина: что известно о “крестном отце украинской контрабанды”
НАБУ
НАБУ задержало семерых таможенников
Бросил коктейль Молотова: сожгли авто руководителя Одесской таможни
Бросил коктейль Молотова: сожгли авто руководителя Одесской таможни
Новая таможня – онлайн. Нефьодов объявил о запуске электронной системы жалоб
Новая таможня – онлайн. Нефьодов объявил о запуске электронной системы жалоб
Митниця
Обновление таможни: в Слуге народа не могут найти желающих на 20 тыс. грн зарплаты
Максим Нефьодов
Обувь за $1 и iPhone вместо плитки – Нефьодов о контрабанде и запуске Новой таможни
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка