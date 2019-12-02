Официальный старт работы Таможенной службы запланирован на следующей неделе. На этой неделе будет представлен пошаговый план трансформации Таможенной службы.

Мероприятия по запуску Государственной таможенной службы Украины продолжаются, а официальный старт работы ведомства запланирован на следующую неделю.

– В среду должен быть документ – распоряжение правительства о начале работы Таможенной службы, на следующей неделе – старт. Там же печать документа и так далее, – рассказал Максим Нефьодов.

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На своей странице в Facebook Нефьодов сообщил, что разработка пошагового плана трансформации Таможенной службы находится на финальной стадии и он будет представлен на этой неделе.

– Для меня важно, чтобы план не был навязан сверху и каждый член команды мог высказаться. Демократия на этапе разработки – дисциплина и целеустремленность на этапе реализации, – добавил глава Таможенной службы.

Ранее Алексей Гоначарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне.