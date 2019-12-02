Офіційний старт роботи Митної служби запланований наступного тижня. Цього тижня буде представлений покроковий план трансформації Митної служби.

Заходи щодо запуску Державної митної служби України тривають, а офіційний старт роботи відомства запланований на наступний тиждень.

– У середу має бути документ – розпорядження уряду щодо початку роботи Митної служби, наступного тижня – старт. Там же друк документа і так далі, – розповів Максим Нефьодов.

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На своїй сторінці у Facebook Нефьодов повідомив, що розробка покрокового плану трансформації Митної служби перебуває на фінальній стадії, і він буде представлений цього тижня.

– Для мене важливо, щоб план не був нав’язаний згори і кожен член команди міг висловитися. Демократія на етапі розробки – дисципліна і цілеспрямованість на етапі реалізації, – додав голова Митної служби.

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