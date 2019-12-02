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Факти / Україна

Нефьодов назвав дату офіційного старту роботи Митної служби

Офіційний старт роботи Митної служби запланований наступного тижня. Цього тижня буде представлений покроковий план трансформації Митної служби.

Нефьодов назвав дату офіційного старту роботи Митної служби

Заходи щодо запуску Державної митної служби України тривають, а офіційний старт роботи відомства запланований на наступний тиждень.

– У середу має бути документ – розпорядження уряду щодо початку роботи Митної служби, наступного тижня – старт. Там же друк документа і так далі, – розповів Максим Нефьодов.

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На своїй сторінці у Facebook Нефьодов повідомив, що розробка покрокового плану трансформації Митної служби перебуває на фінальній стадії, і він буде представлений цього тижня.

– Для мене важливо, щоб план не був нав’язаний згори і кожен член команди міг висловитися. Демократія на етапі розробки – дисципліна і цілеспрямованість на етапі реалізації, – додав голова Митної служби.

Раніше Олексій Гоначарук дав місяць на виправлення ситуації з контрабандою на митниці.

Джерело: УНІАН

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