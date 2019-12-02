С 1 декабря в Киеве начали проводить пробную перепись населения. Ее онлайн-этап продлится до 10 декабря.

Пробная перепись населения в Киеве, которая проводится только в части Оболонского района и Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района, находится на онлайн-этапе.

Он продлится до 10 декабря, и до этого времени жителям указанных районов столицы нужно пройти опрос на сайте пробной переписи населения.

В опросе вас попросят:

предоставить электронную подпись для регистрации;

указать информацию о фактическом месте проживания;

заполнить данные о месте проживания;

заполнить данные о семейном положении.

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В конце система предоставит вам кодовую фразу, которую нужно будет назвать писцу, который может прийти к участникам переписи населения во время второго этапа.

Он будет проходить с 14 по 23 декабря. Во время второго этапа респонденты смогут предоставить писцам исправленную или уточненную информацию о месте проживания и семейном положении.

К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что новый метод переписи населения поможет сэкономить 2-3 млрд грн.

Видео: Державна служба статистики України