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Факти / Україна / Суспільство

Пробний перепис населення: де і як пройти онлайн-опитування

З 1 грудня у Києві почали проводити пробний перепис населення. Його онлайн-етап триватиме до 10 грудня.

Жінка з ноутбуком

Пробний перепис населення у Києві, який проводиться тільки в частині Оболонського району та Пісківській об’єднаній територіальній громаді Бородянського району, знаходиться на онлайн-етапі.

Він триватиме до 10 грудня, і до цього часу жителям зазначених районів столиці потрібно пройти опитування на сайті пробного перепису населення.

В опитуванні вас попросять:

  • надати електронний підпис для реєстрації;
  • вказати інформацію про фактичне місце проживання;
  • заповнити дані про місце проживання;
  • заповнити дані про сімейний стан.

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В кінці система надасть вам кодову фразу, яку потрібно буде назвати переписувачу, який може прийти до учасників перепису населення під час другого етапу.

Пробний перепис населення

Він проходитиме з 14 по 23 грудня. Під час другого етапу респонденти зможуть надати переписувачам виправлену або уточнену інформацію про місце проживання і сімейний стан.

До слова, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що новий метод перепису населення допоможе заощадити 2-3 млрд грн.

Відео: Державна служба статистики України

Фото: Dreamstime

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