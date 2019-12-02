З 1 грудня у Києві почали проводити пробний перепис населення. Його онлайн-етап триватиме до 10 грудня.

Пробний перепис населення у Києві, який проводиться тільки в частині Оболонського району та Пісківській об’єднаній територіальній громаді Бородянського району, знаходиться на онлайн-етапі.

Він триватиме до 10 грудня, і до цього часу жителям зазначених районів столиці потрібно пройти опитування на сайті пробного перепису населення.

В опитуванні вас попросять:

надати електронний підпис для реєстрації;

вказати інформацію про фактичне місце проживання;

заповнити дані про місце проживання;

заповнити дані про сімейний стан.

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В кінці система надасть вам кодову фразу, яку потрібно буде назвати переписувачу, який може прийти до учасників перепису населення під час другого етапу.

Він проходитиме з 14 по 23 грудня. Під час другого етапу респонденти зможуть надати переписувачам виправлену або уточнену інформацію про місце проживання і сімейний стан.

До слова, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що новий метод перепису населення допоможе заощадити 2-3 млрд грн.

Відео: Державна служба статистики України