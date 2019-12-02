Начиная с марта 2020 года, цены на билеты будут расти на 2% каждый месяц.

Укрзализныця планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки.

Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно – на 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +.

Читайте: Укрзализныця увеличит вдвое количество поездов Интерсити+

Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

В то же время пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок.

– Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн, – говорится в пресс-службе Укрзализныци.

Укрзализныця также запустила дополнительные поезда к Новому году, что начнут курсировать с 21 декабря.