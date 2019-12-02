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Факти / Україна

Ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%

Починаючи з березня 2020 року, ціни на квитки зростатимуть на 2% кожного місяця.

Укрзалізниця

Укрзалізниця планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно – на 2% щомісяця з 1 березня до 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Читайте: Укрзалізниця збільшить вдвічі кількість поїздів Інтерсіті+

У результаті ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

Водночас пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії та фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

– Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн, – йдеться у прес-службі Укрзалізниці.

Укрзалізниця також запустила додаткові потяги до Нового року, що почнуть курсувати з 21 грудня.

Джерело: Укрзалізниця

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