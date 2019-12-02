Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обязательно проведут личную встречу на полях нормандского саммита, заявили в Кремле.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу в рамках саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Формат этого общения будет определен ближе к встрече, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
– Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются, – заявил Песков и добавил, что в личной встрече заинтересованы обе стороны.
В Кремле отмечают, что до 1 января нужно решить вопрос с продолжением транзита российского газа через Украину после 2019 года.
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Песков также отметил, что эта встреча Путина и Зеленского будет ознакомительной.
Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что лидеры “даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа”.
– Все зависит от того, как будет складываться ситуация там, – добавил он.
К слову, во время встречи нормандской четверки Владимир Зеленский планирует поднять три вопроса.