Президенти Володимир Путін і Володимир Зеленський обов’язково проведуть особисту зустріч на полях нормандського саміту, заявили у Кремлі.

Президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч у рамках саміту нормандської четвірки в Парижі 9 грудня.

Формат цього спілкування буде визначено ближче до зустрічі, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

– Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються, – заявив Пєсков і додав, що в особистій зустрічі зацікавлені обидві сторони.

У Кремлі зазначають, що до 1 січня треба вирішити питання з продовженням транзиту російського газу через Україну після 2019 року.

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Пєсков також зазначив, що ця зустріч Путіна і Зеленського буде ознайомчою.

Зі свого боку помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що лідери “навіть можуть відійти у бік удвох і поговорити там 30 хвилин, а можуть півтори години”.

– Усе залежить від того, як буде складатися ситуація там, – додав він.

До слова, під час зустрічі нормандської четвірки Володимир Зеленський планує порушити три питання.