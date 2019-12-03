Национальный банк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

Банкам нужно изменить информацию об услугах на сайтах и в рекламе, чтобы соответствовать требованиям. НБУ дает финансовым учреждениям шесть месяцев для адаптации.

При этом через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на сайте в едином унифицированном формате и указывать полную стоимость услуги, в частности комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств .

– Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т. д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков. Управление защиты потребителей финансовых услуг Нацбанка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов, – говорится в сообщении.

НБУ сообщает, что за нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 5,1 тыс. до 10,2 тыс. грн за каждый случай.

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Через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Реклама также должна содержать значительные свойства банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д.

НБУ рекомендует банкам разработать автоматизированную базу данных, куда будет вноситься вся информация об обращениях граждан.

Напомним, владельцем 100% акций Приватбанка стало государство в лице Кабинета Министров.