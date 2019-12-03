Національний банк затвердив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі і на сайтах, а також рекомендації щодо організації банками розгляду звернень споживачів.

Банкам необхідно змінити інформацію про послуги на сайтах і в рекламі, щоб відповідати вимогам. НБУ дає фінансовим установам шість місяців для адаптації.

Через три місяці всі банки повинні надавати вичерпну інформацію про послуги на сайті в єдиному уніфікованому форматі та вказувати повну вартість послуги, зокрема комісії третім особам і платежі за додаткові послуги, періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення, можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов’язань.

– Споживач, зайшовши на веб-сайт будь-якого банку, повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики, аби легко порівняти послуги кількох різних банків. Управління захисту споживачів фінансових послуг Нацбанку через три місяці почне контролювати дотримання банками цих вимог і здійснювати щоденний моніторинг веб-сайтів, – йдеться в повідомленні.

НБУ повідомляє, що за нерозкриття інформації про послуги в повному обсязі в законодавстві передбачені штрафні санкції від 5,1 тис. до 10,2 тис. грн за кожен випадок.

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Через шість місяців на сайтах банків повинні з’явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги.

Реклама також має містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики і т.д.

НБУ рекомендує банкам розробити автоматизовану базу даних, куди вноситиметься вся інформація про звернення громадян.

Нагадаємо, власником 100% акцій Приватбанку стала держава в особі Кабінету Міністрів.