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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доступные кредиты на бизнес: Украина запускает программу Возвращайся и оставайся

По новой государственной программе Возвращайся и оставайся украинцы смогут получить доступные кредиты на развитие бизнеса.

Доступные кредиты на бизнес: Украина запускает программу Возвращайся и оставайся

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы Возвращайся и оставайся, направленной на создание условий, способствующих возвращению украинцев, которые сейчас проживают за рубежом.

Кроме того, программа призвана остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей судьбы, сообщил в видеообращении украинский лидер.

Первым этапом программы Возвращайся и оставайся станет внедрение доступных кредитов на собственное дело под 5%, 7% и 9%.

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Сумма кредита 1,5 млн грн на 5 лет. Ставки:

  • 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;
  • 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (но за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%);
  • 9% для действующего бизнеса, который имеет выручку от 25 до 50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

– Если вы давно хотели собственную кофейню, автосервис, барбершоп, сыроварню – пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, – призвал Зеленский.

Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку в Украине до 15,5% годовых.

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