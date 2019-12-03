По новой государственной программе Возвращайся и оставайся украинцы смогут получить доступные кредиты на развитие бизнеса.

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы Возвращайся и оставайся, направленной на создание условий, способствующих возвращению украинцев, которые сейчас проживают за рубежом.

Кроме того, программа призвана остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей судьбы, сообщил в видеообращении украинский лидер.

Первым этапом программы Возвращайся и оставайся станет внедрение доступных кредитов на собственное дело под 5%, 7% и 9%.

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Сумма кредита 1,5 млн грн на 5 лет. Ставки:

5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места;

7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (но за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%);

9% для действующего бизнеса, который имеет выручку от 25 до 50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

– Если вы давно хотели собственную кофейню, автосервис, барбершоп, сыроварню – пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, – призвал Зеленский.

Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку в Украине до 15,5% годовых.