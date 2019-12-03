За новою державною програмою Повертайся і залишайся українці зможуть отримати доступні кредити на розвиток бізнесу.

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми Повертайся і залишайся, спрямованої на створення умов, що сприятимуть поверненню українців, які нині проживають за кордоном.

Крім того, програма покликана зупинити тих, хто прагне залишити Україну у пошуках кращої долі, повідомив у відеозверненні український лідер.

Першим етапом програми Повертайся і залишайся стане запровадження доступного кредиту на власну справу під 5%, 7% та 9%.

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Сума кредиту 1,5 млн грн на 5 років. Ставки:

5% для нового або діючого бізнесу, який створить мінімум два робочих місця;

7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця (але за кожного нового працівника ставка знижуватиметься на 0,5%);

9% для діючого бізнесу, який має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу.

– Якщо ви давно хотіли власну кав’ярню, автосервіс, барбершоп, сироварню – будь-ласка, повертайтеся і залишайтеся, – закликав Зеленський.

Як повідомлялося, Національний банк знизив облікову ставку в Україні до 15,5% річних.