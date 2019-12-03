Фракція Слуга народу розробляє етичний кодекс, який передбачає, зокрема, виключення депутатів з політсили.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що отримав від народного депутата Олександра Дубінського (Слуга народу – Ред.) етичний документ, який передбачає виключення з фракції за системні порушення.

– Вчора отримав від пана Дубінського несподівано якісний документ – реально прикольний, я почитав, нема чого ані додати, ані прибрати. Ми розіслали його депутатам, щоб вони надали свої пропозиції. Потім зведемо це в один документ, після чого покажемо його усім журналістам, – сказав Давид Арахамія журналістам.

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Чорновий варіант цього кодексу має дві сторінки. Серед основних положень документа – приймати рішення фракції, не вводити в оману своїх колег, не дискредитувати депутатське об’єднання, до якого входить Слуга народу.

Юридичної сили цей документ не матиме.

Виключення з фракції буде крайньою мірою покарання. Йому передуватимуть маленькі санкції у вигляді системи попереджень.

Нагадаємо, раніше з фракції Слуга народу виключили народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход.