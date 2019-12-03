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Факты / Украина

Слугу народа могут пополнить внефракционные нардепы – Корниенко

В Слуге народа утверждают, что многие внефракционные народные депутаты изъявили желание пополнить парламентскую фракцию.

Слугу народа могут пополнить внефракционные нардепы – Корниенко

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко рассказал в кулуарах парламента о возможном пополнении фракции.

– У нас много желающих внефракционных, которые так или иначе выражали желание вступить во фракцию. Фракция будет решать, принимать этих людей или нет, – сказал политик.

Напомним, 3 декабря народных депутатов Романа Иванисов, Антона Полякова и Анна Скороход официально исключили из фракции Слуга народа.

К слову, Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуги народа еще 15 ноября.

Источник: УНИАН

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