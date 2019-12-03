Правительство со следующего года намерено ввести ключевые показатели эффективности деятельности глав областных государственных администраций.

Кабмин уже разработал систему оценки показателей работы председателей ОГА. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Facebook.

– Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности работников – один из пунктов нашей программы деятельности, – отметил премьер-министр.

По словам Гончарука, всем, кто желает получить новые компетенции, предоставят такую ​​возможность.

– Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться – ему придется расстаться со службой, – написал он.

Глава правительства считает, что должность в органах государственной власти не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Ранее Алексей Гончарук заявил о том, что всю Украину оцифруют в 2020 году.