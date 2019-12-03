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Факты / Украина

Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА

Правительство со следующего года намерено ввести ключевые показатели эффективности деятельности глав областных государственных администраций.

Правительство разработало систему, которая отсеет неэффективных председателей ОГА

Кабмин уже разработал систему оценки показателей работы председателей ОГА. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Facebook.

– Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности работников – один из пунктов нашей программы деятельности, – отметил премьер-министр.

По словам Гончарука, всем, кто желает получить новые компетенции, предоставят такую ​​возможность.

– Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться – ему придется расстаться со службой, – написал он.

Глава правительства считает, что должность в органах государственной власти не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Ранее Алексей Гончарук заявил о том, что всю Украину оцифруют в 2020 году.

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