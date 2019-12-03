Уряд з наступного року має намір увести ключові показники ефективності діяльності голів обласних державних адміністрацій.

Кабмін вже розробив систему оцінки показників роботи голів ОДА. Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook.

– Ефективна робота держапарату та системний моніторинг діяльності працівників – один з пунктів нашої програми діяльності, – зазначив прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, усім, хто бажає отримати нові компетенції, нададуть таку можливість.

– Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися – йому доведеться попрощатися зі службою, – написав він.

Глава уряду вважає, що посада в органах державної влади не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами.

Раніше Олексій Гончарук заявив про те, що всю Україну оцифрують у 2020 році.