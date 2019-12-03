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Факти / Україна

Уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА

Уряд з наступного року має намір увести ключові показники ефективності діяльності голів обласних державних адміністрацій.

Уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА

Кабмін вже розробив систему оцінки показників роботи голів ОДА. Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook.

– Ефективна робота держапарату та системний моніторинг діяльності працівників – один з пунктів нашої програми діяльності, – зазначив прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, усім, хто бажає отримати нові компетенції, нададуть таку можливість.

– Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися – йому доведеться попрощатися зі службою, – написав він.

Глава уряду вважає, що посада в органах державної влади не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами.

Раніше Олексій Гончарук заявив про те, що всю Україну оцифрують у 2020 році.

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