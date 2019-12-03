Село Чабаны под Киевом. Серая Toyota едет по правой полосе, перестраивается в левую, оказывается перед светофором. Сигнала водитель не видел, поехал на красный, и когда почти пересек дорогу – в последние секунды пытался ускориться, но избежать столкновения не удалось – в машину врезается фургон, который ехал на зеленый.

За рулем Toyota находился детский омбудсмен Николай Кулеба. У водителя фургона – нетяжелые травмы. Кулеба же и двое его сыновей в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Старший сын находится в медикаментозной коме.

Эта авария стала ярким примером, когда причиной ДТП могли стать сразу несколько факторов.

Именно нарушение правил дорожного движения чаще всего и становится причиной аварий. Нарушают ПДД сейчас почти все, – считают специалисты. И стимулируют это иногда невысокие, по сравнению с Европой, штрафы. Например, в Польше за проезд на красный свет придется заплатить 500 злотых – это более 3 тыс. грн. В Украине – только 425. Штраф за то, что не пристегнулся ремнем безопасности в Польше – 100 злотых, у нас – 51 грн. Многие штрафы воспринимают просто как шанс откупиться.

В Европе также действует балльная система: набрал определенное количество штрафных баллов – ходи пешком.

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Просматривая кадры аварии с участием Николая Кулебы, трудно не заметить – этот перекресток совсем не простой. Если посмотреть статистику аварий на нем, то становится понятным – государственные службы не позаботились о том, чтобы обезопасить водителей от аварий. У водителей там есть всего 5 секунд, чтобы выполнить поворот или разворот, и чаще всего они этого сделать не успевают и заканчивают маневры на красный сигнал светофора. И таких экстремальных развязок в Украине десятки.

Из-за плотной застройки скоростные трассы часто перерезают активным перекрестком. И это также увеличивает аварийность. Доходит до того, что машины врезаются в заборы домов.

Причины ДТП в Украине

Факти тижня пытались выяснить: кто же отвечает за инфраструктуру на дорогах? Кто должен продумывать установки светофоров, левые повороты и пешеходные переходы? Но чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

Стоит посмотреть на соседнюю Польшу, и становится понятно, как далеко мы от них отстали. Там также когда-то была большая аварийность, но после того как улучшили инфраструктуру, количество ДТП резко уменьшилось. На развязках убрали светофоры и устроили движение по кругу. На полосах для общественного транспорта установили защитные препятствия, чтобы машины не заезжали. Информация о нарушении сразу передается в полицию.

В Украине же уже который год идет разговор о фото- и видеофиксации. Но систему так никак и не запустят. А дороги этого не прощают. С начала года уже зафиксировано 130 тыс. аварий, которые унесли жизни 2 тыс. украинцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николаем Кулебой, впервые прокомментировал ДТП.