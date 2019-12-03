Село Чабани під Києвом. Сіра Toyota їде по правій смузі, перелаштовується в ліву, опиняється перед світлофором. Сигналу водій вже не бачив, поїхав на червоне, і коли майже перетнув дорогу – в останні секунди намагався пришвидшитися, але уникнути зіткнення не вдалось – в машину врізається фургон, який їхав на зелений.

За кермом Toyota знаходився дитячий омбудсмен Микола Кулеба. У водія фургона – неважкі травми. Кулеба ж та двоє його синів у важкому стані потрапили до реанімації. Старший син знаходиться у медикаментозній комі.

Ця аварія стала яскравим прикладом, коли причиною ДТП могли стати одразу кілька факторів.

Саме порушення правил дорожнього руху найчастіше і стає причиною аварій. Порушують ПДР зараз майже всі, – вважають фахівці. І стимулюють це інколи невисокі, у порівнянні з Європою, штрафи. Наприклад, у Польщі за проїзд на червоне світло доведеться заплатити 500 злотих – це понад 3 тис. грн. В Україні – лише 425. Штраф за те, що не пристебнувся паском безпеки у Польщі – 100 злотих, у нас – 51 грн. Багато хто штрафи сприймає просто як шанс відкупитися.

У Європі також діє бальна система: набрав певну кількість штрафних балів – ходи пішки.

Читайте: Камікадзе за кермом чи безпечний водій: хто ви на дорозі взимку? ТЕСТ

Продивляючись кадри аварії за участі Миколи Кулеби, важко не помітити – це перехрестя зовсім не просте. Якщо подивитися статистику аварій на ньому, то стає зрозумілим – державні служби не потурбувалася про те, аби убезпечити водіїв від автотрощ. У водіїв там є лише 5 секунд, аби виконати поворот чи розворот, і найчастіше вони цього зробити не встигають і закінчують маневри на червоний сигнал світлофора. І таких екстремальних розв’язок в Україні десятки.

Через щільну забудову швидкісні траси часто перерізають активним перехрестям. І це також збільшує аварійність. Доходить до того, що машини врізаються у паркани будинків.

Причини ДТП в Україні

Факти тижня намагалися з’ясувати: хто ж відповідає за інфраструктуру на дорогах? Хто повинен продумувати встановлення світлофорів, ліві повороти та пішохідні переходи? Але чиновники перекладають відповідальність одне на одного.

Варто подивитися на сусідню Польщу, і стає зрозуміло, як далеко ми від них відстали. Там також колись була велика аварійність, але після того як поліпшили інфраструктуру, кількість ДТП різко зменшилася. На розв’язках прибрали світлофори та влаштували рух по колу. На смугах для громадського транспорту встановили захисні перешкоди, аби машини не заїжджали. Інформація про порушення одразу передається до поліції.

В Україні ж вже який рік йде розмова про фото- та відеофіксацію. Але систему так ніяк і не запустять. А дороги цього не пробачають. З початку року вже зафіксовано 130 тис. аварій, які забрали життя 2 тис. українців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що водій мікроавтобуса, який потрапив у ДТП за участі уповноваженого з прав дитини Миколою Кулебою, вперше прокоментував ДТП.