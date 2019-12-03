PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні ДТП забирають більше життів ніж війна: причини та як вирішити проблему

В Україні ДТП забирають більше життів ніж війна: причини та як вирішити проблему

Село Чабани під Києвом. Сіра Toyota їде по правій смузі, перелаштовується в ліву, опиняється перед світлофором. Сигналу водій вже не бачив, поїхав на червоне, і коли майже перетнув дорогу – в останні секунди намагався пришвидшитися, але уникнути зіткнення не вдалосьв машину  врізається фургон, який їхав на зелений.

За кермом Toyota знаходився дитячий омбудсмен Микола Кулеба. У водія фургона – неважкі травми. Кулеба ж та двоє його синів у важкому стані потрапили до реанімації. Старший син знаходиться у медикаментозній комі.

Ця аварія стала яскравим прикладом, коли причиною ДТП могли стати одразу кілька факторів.

Саме порушення правил дорожнього руху найчастіше і стає причиною аварій. Порушують ПДР зараз майже всі, – вважають фахівці. І стимулюють це інколи невисокі, у порівнянні з Європою, штрафи. Наприклад, у Польщі за проїзд на червоне світло доведеться заплатити 500 злотих – це понад 3 тис. грн. В Україні – лише 425. Штраф за те, що не пристебнувся паском безпеки у Польщі – 100 злотих, у нас – 51 грн. Багато хто штрафи сприймає просто як шанс відкупитися.

У Європі також діє бальна система: набрав певну кількість штрафних балів – ходи пішки.

Читайте: Камікадзе за кермом чи безпечний водій: хто ви на дорозі взимку? ТЕСТ

Продивляючись кадри аварії за участі Миколи Кулеби, важко не помітити – це перехрестя зовсім не просте. Якщо подивитися статистику аварій на ньому, то стає зрозумілим – державні служби не потурбувалася про те, аби убезпечити водіїв від автотрощ. У водіїв там є лише 5 секунд, аби виконати поворот чи розворот, і найчастіше вони цього зробити не встигають і закінчують маневри на червоний сигнал світлофора. І таких екстремальних розв’язок в Україні десятки.

Через щільну забудову швидкісні траси часто перерізають активним перехрестям. І це також збільшує аварійність. Доходить до того, що машини врізаються у паркани будинків.

Причини ДТП в Україні

Факти тижня намагалися з’ясувати: хто ж відповідає за інфраструктуру на дорогах? Хто повинен продумувати встановлення світлофорів, ліві повороти та пішохідні переходи? Але чиновники перекладають відповідальність одне на одного.

Варто подивитися на сусідню Польщу, і стає зрозуміло, як далеко ми від них відстали. Там також колись була велика аварійність, але після того як поліпшили інфраструктуру, кількість ДТП різко зменшилася. На розв’язках прибрали світлофори та влаштували рух по колу. На смугах для громадського транспорту встановили захисні перешкоди, аби машини не заїжджали. Інформація про порушення одразу передається до поліції.

В Україні ж вже який рік йде розмова про фото- та відеофіксацію. Але систему так ніяк і не запустять. А дороги цього не пробачають. З початку року вже зафіксовано 130 тис. аварій, які забрали життя 2 тис. українців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що водій мікроавтобуса, який потрапив у ДТП за участі уповноваженого з прав дитини Миколою Кулебою, вперше прокоментував ДТП.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули
Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули
У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС
У ДТП під Воронежем постраждали вісім українців – МЗС
У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув
У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув
Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих
Автобус з українцями потрапив в аварію під Воронежем – 14 постраждалих
Штрафи за одяг без світловідбивних елементів за кордоном та ситуація в Україні
Штрафи за одяг без світловідбивних елементів за кордоном та ситуація в Україні
Не впорався з керуванням: біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус
Не впорався з керуванням: біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус
В Росії автобус впав в річку
В Росії автобус з пасажирами впав у річку – 15 осіб загинули
Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина
Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка