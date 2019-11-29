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Факты / Украина

ДТП с Кулебой: водитель микроавтобуса прокомментировал аварию

Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николаем Кулебой, впервые прокомментировал ДТП.

ДТП с Кулебой: водитель микроавтобуса прокомментировал аварию

Он приехал в больницу к Николаю Кулебе по собственному желанию.

– Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу. Что касается моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение – рассказал водитель Вадим.

Читайте: ДТП с Кулебой: что эксперты говорят об аварии

Вадим также рассказал, что Николай Кулеба извинился перед ним и оказал материальную помощь.

В результате аварии он получил сотрясение мозга и ушибы, но уже выписался из больницы и восстанавливается дома.

Напомним, ранее врачи сообщили, что старший сын Николая Кулебы после ДТП находится в тяжелом состоянии.

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