Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил траур на 5 и 6 декабря из-за пожара в колледже.
Количество пострадавших в пожаре выросло до 26 человек, еще 15 ищут.
СМИ сообщают, что пожар потушен.
Ранее стало известно, что в пожаре погибла 17-летняя студентка. Преподавательница колледжа находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла произойти из-за проблем с отоплением.
По его словам, отсутствие отопления в помещении привело к тому, что в здании использовали электрообогреватели.
Еще одной вероятной причиной называют старую проводку.
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