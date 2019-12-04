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Факты / Украина

5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил траур на 5 и 6 декабря из-за пожара в колледже.

5 и 6 декабря в Одессе объявлен траур

Количество пострадавших в пожаре выросло до 26 человек, еще 15 ищут.

СМИ сообщают, что пожар потушен.

Ранее стало известно, что в пожаре погибла 17-летняя студентка. Преподавательница колледжа находится в больнице в тяжелом состоянии.

Читайте: Пожар в Одессе: количество пострадавших выросло до 26

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла произойти из-за проблем с отоплением.

По его словам, отсутствие отопления в помещении привело к тому, что в здании использовали электрообогреватели.

Еще одной вероятной причиной называют старую проводку.

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