PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив траур на 5 і 6 грудня через пожежу в коледжі.

5 і 6 грудня в Одесі оголошено жалобу

Кількість постраждалих у пожежі зросла до 26 людей, ще 15 шукають. Пожежу загасили.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: горить коледж, щонайменше 22 постраждалих
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
Пожежа в Одесі: що відомо на даний момент
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
У пожежі в Одесі загинула 17-річна студентка, викладач жива – мерія
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежа в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження
Люди стрибали з вікон на припарковані авто: подробиці пожежі в Одесі
Люди стрибали з вікон на припарковані авто: подробиці пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі: п’ятеро людей зникли безвісти
Пожежа в Одесі: п’ятеро людей зникли безвісти
Пожежа в Одесі
Стали відомі імена постраждалих під час пожежі в Одесі (СПИСОК)
Пожежа в коледжі Одеси – загинула викладачка
Пожежа в коледжі Одеси – загинула викладачка
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка