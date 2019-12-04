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Факты / Украина

Пожар в Одессе погасили – начат поиск 15 пропавших без вести

Пожар в Одессе 4 декабря потушили около 19.30. Спасатели начали поиск 15 пропавших без вести.

Пожар в Одессе погасили – начат поиск 15 пропавших без вести

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар в Одессе, который вспыхнул утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Спасатели проливают конструкции и начали поиски тел погибших.

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Заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун сообщил, что не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в помещении во время пожара.

– Действительно, поступила информация по установлению местонахождения еще около 15 человек, – отметил он.

Напомним, утром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

В полиции сообщили, в пожаре погибла 43-летняя преподавательница Анна Бордюк. Позже в мэрии сообщили о смерти 17-летней ученицы колледжа.

По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство.

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