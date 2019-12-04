Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже выросло до 26 человек. Среди них 11 детей.

Кроме 26 пострадавших учеников и сотрудников колледжа, также были ранены семь пожарных. Один человек погиб.

Работы по эвакуации людей закончены.

Всего, по информации облуправления образования, на первой паре в колледже было 172 студента и 38 сотрудников.

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Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя девушка.

Преподавательница учебного заведения находится в больнице в тяжелом состоянии.

СМИ сообщают, что в больницу попала еще одна девочка. Ее привезли родители с ожогами и отравлением продуктами горения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил на 5 и 6 декабря траур.