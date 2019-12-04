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Факты / Украина

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан

Лидеры партий Европейская солидарность, Голос и Батькивщина призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан Независимости в Киеве.

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан

Народный депутат от Евросолидарности Андрей Парубий опубликовал обращение Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлия Тимошенко, которые призвали украинцев выйти на Майдан Независимости накануне встречи в нормандском формате.

– Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13.00 выйти на Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину, – говорится в сообщении.

В обращении говорится, что акция пройдет для того, чтобы “напомнить власти о красных линиях”.

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Также призыв содержит ряд требований. В частности, никаких компромиссов относительно возвращения Крыма в Украину, европейского и евроатлантического курса.

Лидеры партий требуют не проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча глав Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча за более чем за три года.

Украина разрабатывает несколько вариантов развития событий во время переговоров. Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что программа максимум для Украины – достижение мира. Минимум – прекращение огня и обмен пленными. Не исключено, что поднимут вопрос транспортировки газа.

Фото: Dreamstime

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