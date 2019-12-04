Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает события в Крыму аннексией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность такими высказываниями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не считает, что Россия аннексировала Крым.

– Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово в отношении Крыма, – заявил он.

Глава Казахстана заявил, что в его стране нет страха относительно событий в Украине.

– Никакого страха не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Испокон веков мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, – сказал он.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что глубоко обеспокоены такими высказываниями Токаева.

– Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы, зафиксированные в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась, – говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что слова Токаева противоречат основам украинско-казахстанских отношений и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН.

Напомним, 27 ноября Apple официально признала Крым российским, обозначив его территорию, как принадлежащую к Российской Федерации. Представители компании на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в свои продукты.