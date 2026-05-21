Министр культуры Татьяна Бережная подписала и передала в МИД номинационное досье Вышиванка в Украине: социально-культурная традиция.

Об этом сообщило Министерство культуры.

Вышиванку подали в список нематериального наследия ЮНЕСКО

— Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины Татьяна Бережная подписала и передала в Министерство иностранных дел Украины номинационное досье Вышиванка в Украине: социально-культурная традиция, — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Украины и Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО уже передали досье на рассмотрение Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Речь идет о включении элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

— Традиция вышиванки является одной из самых распространенных и живых форм нематериального культурного наследия Украины. Она объединяет людей независимо от возраста, пола или социального статуса, сохраняет культурную преемственность и передается из поколения в поколение — в семьях, образовательных учреждениях, через мастерские, фестивали и общественные инициативы, — сказала Бережная.

Она отметила, что сейчас вышиванка является неотъемлемой частью жизни украинцев, поэтому важно, чтобы в мире знали о ее украинском происхождении и значении для украинцев.

В Минкульте подчеркнули, что важную роль в сохранении традиции играют мастерицы и мастера, культурные учреждения, образовательные учреждения и общественные организации, которые исследуют, популяризируют и передают знания об искусстве вышивки следующим поколениям.

— Подача номинации стала результатом совместной работы государства и сообществ носителей, мастеров, организаций гражданского общества, исследователей и культурных институций, которые объединились вокруг идеи охраны и международного признания украинского живого наследия, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, каждый год третий четверг мая имеет для украинцев особое значение, поскольку отмечается День вышиванки. В 2026 году этот праздник пришёлся на 21 мая.

