PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Накануне нормандского саммита Зеленский встретился с религиозными лидерами

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в нормандском формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Накануне нормандского саммита Зеленский встретился с религиозными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский накануне нормандской встречи собрал религиозных лидеров и поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий.

В связи с переговорами лидеров стран нормандского формата президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

– Мы – разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.

Читайте: Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран – участниц нормандского формата.

– Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны. Мы молимся за мир – за справедливый мир в Украине, – отметил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан
Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон
Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Это не будет Минск-3: Пристайко рассказал о содержании решения нормандского саммита
Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса
Офис президента утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса
Украина и РФ могут достичь большого прогресса: Трамп о нормандской встречи
Украина и РФ могут достичь большого прогресса: Трамп о нормандской встречи
Никакой сдачи национальных интересов – Ермак о нормандской встрече
Никакой сдачи национальных интересов – Ермак о нормандской встрече
ПЦУ готова перенести празднование Рождества
ПЦУ готова перенести празднование Рождества
зеленский
Планы минимум и максимум – Потураев о подготовке к нормандскому саммиту
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка