Президент Владимир Зеленский накануне саммита в нормандском формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне нормандской встречи собрал религиозных лидеров и поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий.

В связи с переговорами лидеров стран нормандского формата президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

– Мы – разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.

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Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран – участниц нормандского формата.

– Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны. Мы молимся за мир – за справедливый мир в Украине, – отметил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.